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[Zero]
Власти США готовят «план спасения Intel» на случай, если компания не справится с кризисом
План пока носит предварительный характер и достаточно размытые очертания

Как сообщает издание Semafor, в Вашинтоне обеспокоены неустойчивым финансовым положением компании Intel – более того, по данным журналистов, американские политики уже начали обсуждать негативный сценарий, в случае наступления которого Intel не сможет самостоятельно выйти из кризиса. Проще говоря, в Минторге и Конгрессе обсуждают план оказания компании дополнительной финансовой помощи. Судя по всему, Intel является стратегически важной для США компанией, которая рассматривается как своеобразный противовес на рынке полупроводниковой продукции для YTMC и других китайских фирм.

Стоит отметить, что даже если условный «план спасения Intel» не понадобится, компания с высокой вероятностью будет являться крупнейшим получателем госфинансирования в рамках «Закона о чипах» — речь идет как минимум о 8.5 миллиардах долларов в виде грантов и 11 миллиардах в виде кредитов, предоставляемых по субсидируемым ставкам значительно ниже рыночных. Для этого Intel необходимо пройти специальный аудит и предоставить чиновникам план финансового оздоровления и выхода из кризиса.

Согласно оценкам экспертов, если «план спасения» все же придется реализовать, власти США не будут выкупать крупный пакет акций Intel, поскольку компания несет значительные убытки, и такой шаг не найдет понимания со стороны налогоплательщиков. Скорее американские власти предпочтут предоставить корпорации дополнительные субсидии или одобрить частичный, а возможно даже полный выкуп Intel другой компанией вроде AMD или Marvell. Рассматривается и вариант слияния Intel с одним из технологических гигантов на приемлемых для полупроводниковой отрасли США условиях.

#intel #сша #полупроводники #чипы #интел
Источник: semafor.com
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