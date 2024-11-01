Из-за роста кредитной нагрузки и проблем с долгами

Как сообщает издание «Коммерсант», в 2025 году в России могут обанкротиться до 200 торговых и торгово-развлекательных центров. Рекордный уровень ключевой ставки, установленный Центробанком, не позволяет бизнесу рассчитывать на доступные кредиты, и, как ранее заявила глава регуляторного ведомства Эльвира Набиуллина, жесткая кредитно-денежная политика будет поддерживаться на протяжении длительного времени. По словам госпожи Набиуллиной, это необходимо для борьбы с инфляцией.

Недоступность кредитов приводит к тому, что некоторые ТЦ и ТРЦ не смогут рассчитаться со своими долгами. Согласно сведениям журналистов, их собственники пытаются получить у государства поддержку — субсидирование ставки по кредитам до 7-10%, а также мораторий на изменение условий по ряду займов. Впрочем, как считают опрошенные эксперты, шансов на получение таких субсидий у предпринимателей мало.

Примечательно, что проблемы с долгами и кредитами возникают не только у торговых центров — многие собственники офисных и складских помещений также ведут переговоры с кредиторами. Некоторым же предприятиям приходится банкротиться — кредиты под 22-24% брать слишком дорого, и их также будет просто нечем возвращать.