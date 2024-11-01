Но их продажи все равно растут

Как сообщает издание «Ведомости», в России фиксируется ускоренный рост цен на комплектующие для ПК, опережающий и без того высокую инфляцию. Журналисты отмечают, что за 9 месяцев 2024 года стоимость средней домашне-геймерской конфигурации ПК выросла на 10-20%. Если же добавить к этим данным данные за октябрь, то рост цен составит 15-30%, поскольку за последний месяц темпы удорожания заметно выросли.

Больше других комплектующих за первые 3 квартала 2024 года по данным разных ритейлеров подорожали графические ускорители, накопители и модули ОЗУ — на 12-22%. Стоимость периферии в среднем выросла на 13-15%, а материнских плат и процессоров — на 8-10%. В «Мегамаркете» в ответ на запрос журналистов сообщили, что наибольшей популярностью на площадке среди комплектующих пользуются видеокарты NVIDIA, процессоры Intel Core i5 и AMD Ryzen 5, SSD Kingston, а также материнские платы GIGABYTE. Примечательно, что большинство покупателей не приобретают готовые сборки, предпочитая выбирать комплектующие для своего ПК самостоятельно – иногда с помощью друзей, знакомых, продавцов или сторонних экспертов.