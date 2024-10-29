Новые CPU стоят дорого, обеспечивая при этом незначительный прирост производительности

Как пишет популярный ресурс Videocardz, ссылаясь на данные проверенного временем китайского инсайдера, многие ноутбуки 2025 года выпуска, включая игровые модели, оснащенные мобильными графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 5000, будут основаны на процессорах Intel и AMD не последнего поколения. Использование не самых новых комплектующих вызвано в первую очередь соображениями экономии – новые CPU стоят ощутимо дороже, но в большинстве случаев не предлагают значимой прибавки к производительности.

Ранее Intel подтвердила, что в начале 2025 года увидят свет ноутбучные процессоры Core Ultra 200H и HX. От AMD же ожидают, что она представит на выставке CES 2025 модели Ryzen 300 AI Max. Тем не менее, если верить инсайдерам, производители CPU пока не убедили своих партнеров, предлагающих геймерские ноутбуки, использовать новейшие модели процессоров. По мнению уже упомянутого инсайдера, известного под псевдонимом Golden Pig Upgrade, основные конфигурации мобильных ПК будут включать в себя связки Core i7-14650HX + RTX 5000 и Zen 4 + RTX 5000. Не исключено даже использование процессоров Intel предыдущих поколений – опять же, в целях экономии.