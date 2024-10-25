Но антимонопольщики вряд ли позволят им это сделать

Как сообщают СМИ, подавляющее большинство российских операторов связи, включая и мелких, и крупных, планируют в 2025 году повысить стоимость тарифов на 10-20%. Согласно сведениям TelecomDaily, представители бизнеса ссылаются на такие причины, как износ оборудования и рост цен на него, высокая инфляция, необходимость модернизации и расширения сетей, увеличение расходов на персонал, и так далее. Ключевой же сдерживающий фактор для операторов – это возможность вмешательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Антимонопольщики в последние годы неоднократно штрафовали операторов «большой четверки», в которую входят МегаФон, МТС, Т2 и Билайн, а также требовали от них откатить повышения цен.

Ключевая претензия ФАС к крупным операторам связи заключается в том, что те индексируют стоимость тарифов выше показателя инфляции, при этом в явном или неявном виде согласовывая повышение цен и ухудшение условий для потребителей между собой. Например, когда безлимитные мобильные интернет-тарифы исчезли, то исчезли они сразу у всех ключевых операторов. При этом «большая четверка» вовсе не испытывает острой необходимости в повышении прибыли. Например, чистая прибыль того же МегаФона в 2023 году составила почти 40 миллиардов рублей.