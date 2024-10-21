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[Zero]
Процессор AMD Ryzen 9800X3D появился в каталогах ряда зарубежных ритейлеров
В основном - за 500 и более долларов США

В социальной сети X (ранее – Twitter) появились сообщения о том, что процессор AMD Ryzen 7 9800X3D уже представлен в каталогах ряда интернет-ритейлеров. Так, американский магазин ShopBLT установил для предзаказа модели цену в 524 доллара, а Tech-America – в 484 доллара. Здесь стоит напомнить, что официальная рекомендованная цена еще не объявлена. Похожий CPU предыдущего поколения под названием AMD Ryzen 7 7800X3D оценивался производителем в 449 долларов.

Появление Ryzen 7 9800X3D подтверждает слухи о скором релизе процессора – если верить инсайдерам, его анонс состоится уже на этой неделе, а старт продаж запланировал на 7 ноября. По предварительным данным, модель может может похвастаться базовой частотой 4.7 ГГц (до 5.2 ГГц в турборежиме), а также 120-ваттным показателем TDP. Объем дополнительного 3D-кэша по сравнению с 7800X3D не изменился.

Как отмечают эксперты, AMD возлагает на игровые процессоры Ryzen 9000X3D большие надежды, поскольку основная линейка была принята как обозревателями, так и потребителями крайне холодно. И тому были объективные причины – прирост производительности по сравнению с решениями предыдущего поколения оказался мизерным, не последовало и каких-либо значимых архитектурных улучшений.

#amd #процессоры #ryzen #9800x3d
Источник: x.com
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