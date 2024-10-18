Зато тайваньский полупроводниковый гигант намерен запустить свой третий завод в США к концу десятилетия

Как сообщают СМИ, генеральный директор тайваньского полупроводникового гиганта TSMC Си-Си Вэй, отвечая в рамках ежеквартальной конференции на один из вопросов, подчеркнул, что компания не заинтересована в приобретении фабрик находящейся в кризисе Intel. Помимо этого, топ-менеджер намекнул, что сама Intel также является одним из крупных клиентов TSMC. Выразил руководитель и свое отношение к искусственному интеллекту, косвенно подтвердив, что не считает возникший в отрасли ИИ-ажиотаж пузырем фразой «ИИ реален». По словам господина Вэя даже минимальное повышение эффективности производства за счет ИИ обернется для TSMC многими миллиардами дополнительной выручки.

В настоящий момент по оценкам многих экспертов TSMC является наиболее передовым производителем полупроводниковой продукции на планете — ни Samsung, ни Intel, ни другие конкуренты не могут соперничать с тайваньской компанией, если говорить о выпуске продукции по наиболее тонким и совершенным технологическим нормам. Примечательно, что фирма планирует размещать свои производственные мощности не только на Тайване – например, на конец текущего десятилетия запланировано открытые крупного предприятия в американском штате Аризона.