Необходимость в нем назрела уже давно

Как сообщает «Парламентская газета», законопроект о введении для российских компаний оборотных штрафов за утечки данных клиентов могут принять уже до конца 2024 года. При этом предложение о снижении этих штрафов авторы документа считают необоснованным и противоречащим изначальной идее. Здесь стоит напомнить, что только в 2024 году отечественные компании допустили более 200 крупных утечек, за последние же 3 года в открытый доступ утекли данные десятков миллионов россиян.

Юристы, специалисты по информационной безопасности и другие эксперты высказывались о необходимости ужесточения ответственности за безответственное отношение к чувствительным данным сотрудников и клиентов неоднократно. Положительно отзывались о такой инициативе и депутаты Госдумы, и даже президент РФ Владимир Путин. Как считает глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, высокие штрафы будут стимулировать бизнес вкладываться в создание инфраструктуры информационной безопасности. Солидарны с парламентарием и граждане: с учетом того, что любые утечки представляют из себя кладезь ценных данных для мошенников и других злоумышленников, необходимость введения оборотных штрафов назрела уже давно. Судя по опросу, проведенному в прошлом году в своем Telegram-канале председателем Госдумы Вячеславом Володиным, поддерживают инициативу более 90% респондентов.