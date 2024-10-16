В нем задействовано 11 пластин

Как сообщает Tom’s Hardware, компания Western Digital выпустила жесткий диск Ultrastar DC HC690, который может похвастаться рекордным объемом – 32 терабайта. Такого результата удалось достичь благодаря наличию внутри герметичного корпуса HDD гелиевой среды, а также сочетанию технологии перпендикулярной магнитной записи с использованием энергии (ePMR) и черепичной записи (UltraSMR). Всего в HC690 задействовано 11 пластин, что отличает его от 28-терабайтного HDD HC680 с 10 пластинами.

Если верить заявлениям Western Digital, скорость последовательного чтения в случае рассматриваемого жесткого диска может достигать 257 МБ/с. Скорость последовательной записи немного ниже в случае, если эта запись производится впервые, и значительно ниже – если необходимо перезаписывать старые данные. Как и другие HDD с черепичным типом записи (SMR/UltraSMR), HC690 в первую очередь предназначен для сценариев использования, в которых данные записываются один раз, после чего многократно считываются. Сама компания позиционирует модель как предназначенную для архивов, а также для хранения крупных объемов данных, предназначенных для обучения нейросетей.