Возможно, такая модель будет называться RTX 5070 Super

Как сообщает зарубежный ресурс Tweaktown, ссылаясь на слова известного аналитика и инсайдера, выступающего под псевдонимом Moore's Law is Dead (MLID), по слухам корпорация NVIDIA готовит не только видеокарту GeForce RTX 5070 с 12 гигабайтами памяти, но и ее улучшенную 18-гигабайтную версию. Возможно, такая модификация будет предлагаться потребителям под другим наименованием – например, RTX 5070 Super.

Ожидается, что базовая RTX 5070 получит 12 гигабайт видеопамяти GDDR7 и 192-битную шину. Показатель TGP графического ускорителя будет составлять примерно 250 Вт. Большинство экспертов ожидают, что NVIDIA представит как минимум две, а возможно, и три видеокарты Blackwell в ближайшие месяцы. Это может случиться в рамках мероприятия CES 2025, которое пройдет в начале января следующего года. Информация о потребительских GPU Blackwell пока носит предварительный, и, местами, противоречивый характер. Также неизвестно, анонсирует ли NVIDIA какие-либо принципиально новые технологии, доступные лишь геймерам, использующим модели RTX 5000 – так было, например, с картами RTX 4000 и DLSS 3/Frame Generation.