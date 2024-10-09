Зачастую блогеры испытывают проблемы со скачиванием своих же роликов

Как сообщает издание «Коммерсант», принадлежащий корпорации Google видеосервис Youtube активно противодействует попыткам переноса контента на российские платформы, такие, как Rutube или VK Видео. При этом некоторые специалисты сомневаются, что это связано именно с российскими реалиями – сервис стал в принципе уделять гораздо больше усилий защите от автоматизированного сбора информации о контенте, а также массового скачивания видеороликов. Одна из вероятных причин – нелегальное обучение на контенте нейросетей, в котором были замечены даже крупные компании.

Видеосервис Rutube запустил функцию переноса собственного контента с Youtube в августе текущего года. В большинстве случаев перенос занимает несколько часов, но иногда – до нескольких дней. По информации журналистов, Youtube может блокировать доступ к скачиванию видеоматериалов как с российских, так и с иностранных IP-адресов, вероятно, используя при принятии решений о блокировке возможности нейросетей. При этом ресурс может как потребовать авторизоваться, так и просто выдать сообщение о недоступности ролика. Жалуются на невозможность сохранить понравившиеся видео себе на ПК или смартфон и обычные пользователи.