По информации The Verge, на некоторые смартфоны уже можно установить соответствующие обновления.

Как сообщает The Verge, корпорация Google вскоре начнет распространение важных обновлений для Android-смартфонов – в апдейты будут включены «умные» функции защиты от кражи, получившие названия Theft Detection Lock, Offline Device Lock и Remote Lock. Согласно сведениям журналистов, первые две функции уже доступны на некоторых мобильных устройствах.

Наиболее важной функцией из трех, вероятно, является первая. Она задействует возможности нейросетей, чтобы выявлять движения, характерные для кражи смартфона – например, когда аппарат резко вырывают из рук человека и убегают. В таких случаях экран немедленно блокируется. Вторая функция блокирует дисплей устройства, если оно долго находится в оффлайн-режиме, а третья позволят осуществить блокировку удаленно по номеру телефона, если войти в сервис Find My Device при помощи пароля не получается. Все три новые функции со временем станут доступны на любых устройствах под управлением операционной системы Android версии 10 или новее. Примечательно, что для использования Remote Lock, в отличие от двух других нововведений, будет достаточно и Android 5.