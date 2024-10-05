Такой статистикой поделились разработчики из Larian Studios.

Вышедшая в 2023 году ролевая игра Baldur’s Gate 3 от Larian Studios снискала восторженные отзывы обозревателей, критиков и геймеров, завоевала множество наград и была признала «Игрой года». Несмотря на это, разработчики продолжили улучшать проект после релиза и выпускали как крупные, так и мелкие обновления. На протяжении более, чем года у игры не было официальной поддержки модификаций, и наконец, она появилась — 5 сентября на ПК, а 1 октября – и на консолях.

Разработчики из Larian Studios поделились интересной статистикой: более 40% активных игроков в Baldur’s Gate 3 уже используют моды. Вероятно, появление удобного инструментария для их создания, редактирования и установки стало стимулом для многих геймеров вернуться в игру. Всего в BG3 Toolkit уже было загружено более 2000 модов. В Larian сообщают, что планируют исправлять ошибки в инструментарии для моддеров, а также продолжать устранять в игре баги. Дополнительно в Baldur’s Gate 3 появятся возможность кроссплатформенной игры и фоторежим. При этом крупных контентных обновлений, судя по текущим заявлениям разработчиков, больше не будет.