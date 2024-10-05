Производство первой уже прекращено, выпуск второй прекратится в этом году.

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, флагманские графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080 Super в скором времени могут оказаться в дефиците, а то и вовсе пропасть из продажи. В некоторых странах приобрести определенные модификации RTX 4090 уже достаточно сложно – дело в том, что видеокарта снята с производства. Такую информацию журналистам удалось получить от участников форума Board Channels, на котором общаются сотрудники вендоров-партнеров NVIDIA. Аналогичная ситуация – и со специальной версией RTX 4090D, предназначенной для китайского рынка.

Что касается графических ускорителей RTX 4080 Super и RTX 4080 – по предварительным данным, они будут сняты с производства в конце октября или в ноябре. Похоже, что NVIDIA не планирует снижать цены на флагманские GPU Ada Lovelace, предпочитая вместо этого совместно со своими партнерами контролировать запасы и распродавать большую часть старых видеокарт до релиза новых. Данный факт может служить косвенным подтверждением того, что RTX 5090 будет стоить дороже, чем RTX 4090, а RTX 5080 – как минимум не дешевле, чем RTX 4080/RTX 4080 Super, несмотря на то, что по характеристикам данная модель могла бы называться RTX 5070. Как заявили в Hardware Unboxed, она слишком сильно уступает флагману по количеству CUDA-ядер, а также объему и пропускной способности видеопамяти – примерно на 50% вместо обычных 30%.