Такая тенденция подтверждается исследованием Consumer Intelligence Research Partners

Как сообщает Consumer Intelligence Research Partners, пользователи Android-смартфонов значительно чаще меняют свои устройства на новые, чем пользователи iPhone. Так, 57% опрошенных владельцев моделей на ОС Android пользовались ими менее двух лет. Среди владельцев iPhone таких лишь 34%. При этом около трети респондентов не переходят на свежий iPhone по 3 года и более.

По мнению исследователей, такая тенденция объясняется просто — рынок Android-смартфонов гораздо более обширен, и на нем можно найти решения любых ценовых категорий. Что же касается iPhone — даже самые базовые модели стоят несколько сотен долларов. При этом устаревают они значительно медленнее – в том числе из-за более унифицированной и закрытой ОС, а также более строгих требований к разработчикам приложений.

Судя по текущему состоянию рынка, новым триггером для замены как Android-смартфонов, так и iPhone на новые модели может стать более широкое распространение программного обеспечения, задействующего возможности нейросетей – для такого софта часто требуются встроенный в Soc специальный NPU-блок, а также увеличенный объем оперативной памяти.