Причина сбоев пока не установлена

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, вечером 1 октября, около 20-00 по московскому времени в России резко возросло количество жалоб на сбои в работе мессенджера Telegram. Нестабильно работают как мобильная, так и десктопные версии приложения, при этом пользователи жалуются на самые разнообразные проблемы: невозможность открытия определенных чатов, каналов и групп, трудности с загрузкой фото, видео и другого контента, неработающую отправку сообщений.

Причины сбоя в настоящий момент не установлены, но, как сообщают в Hi-Tech Mail, неполадки в работе мессенджера наблюдаются именно в России – зарубежные пользователи, а также россияне, использующие определенные средства обхода блокировок, проблем с Telegram не испытывают. Большинство комментирующих ситуацию экспертов полагают, что сбой будет носить кратковременный характер и не связан с якобы готовящейся блокировкой мессенджера. Так, перед замедлением Youtube различные СМИ, интернет-ресурсы и блогеры неоднократно предупреждали, что оно готовится, про Telegram же подобной информации в последнее время не публиковалось.