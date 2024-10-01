Также бизнесмен интересуется искусственным интеллектом и биотехнологиями

Как сообщает Bloomberg, основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, недавно вышедший на свободу после четырех месяцев в американской тюрьме, планирует и дальше заниматься проектами, связанными с криптовалютами. Также, согласно информации журналистов, Чжао намерен инвестировать часть своих средств в компании, занимающиеся вопросами искусственного интеллекта и биотехнологий. Пообещал предприниматель и уделять больше внимания благотворительности. В ближайшее время он намерен развивать образовательную платформу Giggle Academy.

Чанпэн Чжао вышел на свободу 27 сентября 2024 года. Ранее он был приговорен к крупному штрафу в размере 50 миллионов долларов США и четырехмесячному тюремному заключению, которое бизнесмен отбывал в штате Калифорния. Криптовалютной бирже Binance пришлось выплатить в американский бюджет порядка 4.3 миллиардов долларов и частично перейти под контроль регулирующих органов Минфина и Минюста США. Состояние самого Чжао, по данным Bloomberg, составляет около 30 миллиардов долларов.