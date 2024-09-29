Модель сохраняет работоспособность, даже будучи обернутой вокруг карандаша или ручки

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, в компании Pragmatic Semiconductor создали уникальный сгибаемый микропроцессор — он основан не на кремнии и сохраняет полную работоспособность в согнутом состоянии. Такой процессор можно обернуть вокруг ручки или карандаша словно бумагу или ткань, и это никак не повлияет на его функциональность. А вот можно ли сгибать модель на 180 градусов – исследователи не сообщают. Вероятно, нельзя, или можно, но крайне ограниченное число раз из-за риска повреждения компонентов.

Процессор Flex-RX является 32-разрядным и базируется предыдущих разработках Pragmatic Semiconductor, в том числе, связанных с тонкопленочными транзисторами. Толщина тестового образца составляет менее 80 мкм, а энергопотребление — менее 6 мВт. Несмотря на то, что модель функционирует на крайне низкой частоте 52-60 КГц, стоит помнить, что это именно демонстрационный образец. Его создание открывает путь к гораздо более производительным гибким процессорам, которые смогут использоваться, например, в смартфонах и других мобильных или носимых устройствах.



