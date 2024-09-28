Возможно, дела микропроцессорного гиганта не столь плохи, как пишут некоторые СМИ

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, корпорация Intel отвергла предложение ARM о поглощении, причем с достаточно категоричной формулировкой. В компании подчеркнули, что не заинтересованы в каких-либо поглощениях. Ранее в Intel представили план выхода из кризиса, включающий сокращение штата, уменьшение затрат по ряду направлений, приостановку строительства части предприятий, а также выделение производства чипов в отдельное юридическое лицо. Помимо ARM, с предложениями о покупке части бизнеса Intel выступала компания Qualcomm.

По мнению некоторых экспертов, действия Intel могут свидетельствовать о том, что корпорация находится не в столь глубокой финансовой яме, как пишут некоторые СМИ. Хорошо известно, что журналисты могут намеренно сгущать краски ради увеличения количества просмотров своих материалов. Вероятно, Intel удастся сохранить свои главные активы, хотя от части планов по расширению производства придется отказаться. Значимую роль в судьбе компании могут сыграть выход следующего поколения процессоров, а также первые квартальные отчеты после их релиза.