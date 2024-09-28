Эксперты насчитали 6 значимых изменений

Команда популярного ресурса XDA-Developers рассказала о том, в каких аспектах изменился процесс сборки ПК за прошедшие 20 лет — всего эксперты насчитали 6 радикальных изменений, а также порассуждали о том, что к ним привело. Примечательно, что почти все изменения можно охарактеризовать скорее как положительные, чем как отрицательные.

Во-первых, изменился подход к разгону. В первом десятилетии XXI века разгон процессоров осуществляли практически все компьютерные энтузиасты, поскольку он часто гарантировал бесплатную прибавку к производительности. В 2024 году большинство CPU и без того функционируют на достаточно высоких частотах, а ручной оверклокинг или не поддерживается, или требует доплаты (в случае Intel), или приводит к значительному увеличению энергопотребления и тепловыделения.

Во-вторых, внешний облик ПК 20 лет назад в большинстве случаев не имел какого-либо значения. Для конфигураций того времени часто использовались неказистые корпуса из некачественного, со временем желтевшего белого пластика. В 2024 году многие шасси выглядят футуристично и современно, а еще оснащаются прозрачными боковыми панелями и RGB-подсветкой. Вероятно, это связано в том числе с распространением смартфонов с камерами, интернета и социальных сетей – компьютерами можно хвастаться так же, как, например, автомобилями или модными предметами одежды.

Третье изменение касается кулеров. В начале двухтысячных большинство компьютерщиков довольствовались стандартными системами охлаждения, поставляющимися вместе с процессорами. В 2024 году даже многие относительно далекие от мира компьютерной техники люди знают, что хорошая система охлаждения от стороннего производителя не только эффективнее и тише, но и дешевле.

Четвертый момент, о котором упоминают на XDA-Developers, связан с блоками питания. Если 20 лет назад уровень осведомленности о роли БП был крайне низким, то сейчас к их выбору относятся более ответственно. Подтянулись и производители — спрос рождает предложение, поэтому в 2024 году на рынке можно найти блок питания на любой вкус и кошелек. А систему сертификации по уровню КПД 80 Plus постепенно дополняют и даже заменяют более точные и многогранные модели, например, Cybenetics.

Пятое изменение – одно из важнейших. Речь идет о появлении твердотельных накопителей – SSD значительно повысили уровень комфорта при работе с системой. Опытные компьютерщики хорошо помнят, что на медленных жестких дисках Windows XP или Windows 7 могла «приходить в рабочее состояние» после загрузки несколько минут – особенно если была установлена несколько лет назад, и успела обрасти большим количеством программ в автозагрузке. В 2024 году система загружается за несколько секунд и сразу готова к работе – благодаря SSD. Игры и локации в них также стали грузиться значительно быстрее.

Шестое, и последнее изменение – подход к выбору графических ускорителей. Во времена Pentium 4 при выборе видеокарты многие люди обращали внимание только на бренд и объем видеопамяти. В 2024 же году многие геймеры перед покупкой внимательно изучают обзоры и тесты, а также советуются с более опытными коллегами. Вообще, роль GPU в игровом ПК за 20 лет значительно возросла, и в настоящий момент это однозначно наиболее важный элемент геймерской конфигурации, который может стоить дороже всех остальных комплектующих, вместе взятых.