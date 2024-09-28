Корпорация Microsoft снова оплошала с развертыванием одного из апдейтов

Как сообщает ресурс Neowin, корпорация Microsoft выпустила очередное проблемное обновление для операционной системы Windows 11 под номером KB5043145. На этот раз апдейт не связан с безопасностью, а потому пока не был установлен на значительное количество ПК. Тем не менее, в компании уже получили многочисленные сообщения о том, что обновление вызывает постоянные перезагрузки ПК, появление «экранов смерти», а также зависания операционной системы. Согласно сообщению Microsoft, в настоящий момент в корпорации пытаются собрать больше информации о возникающих проблемах.

Как подмечают компьютерные энтузиасты, возникновение сбоев в работе Windows 11 после установки свежих обновлений уже стало своего рода нехорошей традицией. На тематических форумах регулярно рекомендуют приостанавливать установку апдейтов на максимальный срок или и вовсе отключать ее. Так, меньше месяца назад Microsoft выпустила еще одно проблемное обновление KB5041872 – после его установки ОС начинала зависать. Также пользователи жаловались на высокую загрузку процессора, достигавшую 100% — и это при отсутствии каких-либо запущенных ресурсоемких программ или игр.