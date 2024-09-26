Регулятор считает, что подобные меры способствуют снижению инфляции

Как пишут российские СМИ, в частности, «Газета.ру», в Центробанке РФ рассматривают вариант с очередным повышением ключевой ставки в октябре 2024 года – глава ведомства Эльвира Набиуллина высказалась на эту тему в своей речи в рамках Международного экономического форума. В Банке России полагают, что описанная мера позволит достичь целевого показателя инфляции — не более 4% в 2025 году.

В случае дополнительного повышения ключевой ставки в октябре может быть повторен или даже побит своеобразный рекорд – в последний раз данный показатель был установлен на уровне 20% вскоре после начала СВО, в конце февраля 2022 года. Впрочем, тогда предпринятые Центробанком и правительством антикризисные меры сработали достаточно быстро и эффективно, и ключевая ставка в несколько этапов была снижена – в сентябре 2022 года она составляла уже 7.5%. Сейчас быстрого снижения ожидать не приходится – многие экономисты и финансовые аналитики, в том числе, работающие в крупных банках, считают, что жесткая кредитно-денежная политика будет сохраняться на протяжении как минимум трех-четырех кварталов.