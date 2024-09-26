Предполагаемый TGP видеокарты составляет 600 Вт

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, проверенный временем инсайдер, известный под ником kopite7kimi поделился предварительными данными о характеристиках видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Если верить источнику, то старший графический ускоритель получит 21 760 CUDA-ядер и 32 гигабайта видеопамяти при 512-битной шине. Предполагаемый показатель TGP – 600 Вт, хотя на практике он может оказаться ниже, как было и в случае RTX 4090.

Младшая модель, RTX 5080, согласно сведениям инсайдера, будет довольствоваться гораздо менее впечатляющими 10 752 CUDA-ядрами и 16 гигабайтами видеопамяти с 256-битной шиной. TGP видеокарты не превысит 400 Вт, а в случае большинства модификаций от различных вендоров, вероятно, будет значительно ниже. Как считают многие эксперты и компьютерные энтузиасты, прирост производительности в случае перехода с RTX 4000 на RTX 5000 будет ниже, чем при смене видеокарт RTX 3000 на RTX 4000. Впрочем, будущие графические ускорители могут удивить новыми функциями и технологиями – здесь можно вспомнить, например, DLSS 3/Frame Generation, поддерживаемые картами Ada Lovelace, но не более ранними решениями.