Таковы результаты исследования, проведенного МегаФоном и «Лабораторией Касперского».

Как сообщают СМИ, оператор мобильной связи «МегаФон» совместно с «Лабораторией Касперского» провели исследование с использованием тренировочных рассылок фишинговых писем по отечественным компаниям. Как выяснилось, около трети сотрудников российских фирм не могут отличить фишинговые письма от безопасных и активно переходят по ссылкам из них. По информации журналистов, исследование проводилось по заказу крупного или среднего бизнеса из числа партнеров проводящих его компаний.

По ссылкам из фишинговых писем переходили 35% прочитавших их сотрудников, при этом почти каждый третий из них еще и вводил на сторонних ресурсах персональные или другие чувствительные данные. Стоит отметить, что исследователи использовали те же приемы, которыми пользуются реальные мошенники, создавая поддельные сайты и имитируя фирменный стиль компаний, а также задействуя методы социальной инженерии. Наиболее эффективными оказались рассылки якобы от лица HR или IT отделов.

Специалисты по информационной безопасности отмечают, что фишинг остается одной из наиболее актуальных киберугроз и представляет значительную опасность для бизнеса. С целью снижения рисков рекомендуется не только использовать специализированное программное обеспечение, но и обучать сотрудников противостоять уловкам мошенников.