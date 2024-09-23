С ним столкнулись пользователи в России и других странах

В конце лета текущего года эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили троян-загрузчик Necro, интегрированный в несколько приложений в каталоге Google Play, а также других магазинах. Распространялось вредоносное ПО и в apk-файлах на форумах и других площадках. Троян способен загружать на смартфон или иной девайс вредоносный софт в зависимости от того, какие команды будут переданы разработчиками.

Специалисты компании изучили множество кейсов и выяснили, что Necro использовался в самых разных преступных схемах: DDoS-атаки, рассылка спама, накрутка кликов для заработка на рекламе, оформление платных подписок без ведома пользователя и не только. Злоумышленники распространяли троян, используя модифицированные версии различных приложений. Всего преступникам удалось заразить как минимум несколько миллионов смартфонов, поскольку только с Google Play содержащие троян приложения скачали более 11 миллионов раз. Случаи заражения отмечались во многих странах – больше всего их было в России, Бразилии, Вьетнаме, Эквадоре и Мексике.