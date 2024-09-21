Речь идет об экземплярах, выпущенных в период с января по июнь 2024 года.

Как сообщает Computer Base, бренд Anker отзывает из продажи очередной пауэрбанк – уже четвертый за этот год. Речь идет об экземплярах модели Anker 335 Power Bank (A1647), выпущенных в первые 6 месяцев 2024 года. Стоит напомнить, что данный внешний аккумулятор может похвастаться емкостью 20 000 мА*ч и поддерживает 22.5-ваттную зарядку.

Согласно заявлению компании, некоторые литий-ионные аккумуляторные батареи, используемые в пауэрбанке, могут перегреваться, при этом возникает риск оплавления пластиковых элементов корпуса устройства, появления дыма и даже возгорания. Проверить, подпадает ли устройство под кампанию отзыва, можно на сайте производителя. Будут ли покупателям возвращены средства, или клиенты получат другой пауэрбанк на замену дефектному, в Anker не уточнили. При этом мнения в социальных сетях по поводу продукции компании и связанных с ней инцидентов разделились. Одни комментаторы считают, что пауэрбанков Anker стоит избегать, раз фирма отзывает уже четвертую модель, другие же уверены, что у многих других производителей ситуация не лучше, но они предпочитают молчать о возможных проблемах, а в случае возгорания одного из внешних аккумуляторов ссылаться на нарушение надлежащих условий эксплуатации.