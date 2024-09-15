Эксперты Tom’s Hardware провели независимые тесты оснащенного им накопителя.

Специалисты Tom’s Hardware провели тестирование твердотельного накопителя Silicon Motion SM2508A емкостью 1 терабайт, базирующегося на контроллере SM2508 и оснащенного чипами 162-слойной памяти KIOXIA TLC BiCS6. Ранее производитель подчеркивал, что упомянутый контроллер отличается крайне высокой энергоэффективностью и превосходит другие PCI-E 5.0 решения на десятки процентов.

Заявления Silicon Motion подтвердились — среднее энергопотребление SM2508 составило всего 4.98 Вт – это на 45-65% меньше, чем у Phison E26 и InnoGrit IG5666. По пиковому потреблению контроллер не демонстрирует столь знакового превосходства над конкурентами, но все-таки оно ниже, чем у них — 9.13 Вт против 10-14 Вт на разных SSD. Немаловажно, что представленный Silicon Motion контроллер при всей своей энергоэффективности не только не уступает Phison E26 и InnoGrit IG5666, но в большинстве сценариев и превосходит их по скоростным показателям. Как заключили в Tom’s Hardware, у компании получился отличный продукт – остается дождаться выхода на рынок основанных на нем накопителей емкостью 2-4 терабайта. Релиз таковых ожидается в течение ближайших 6 месяцев.