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[Zero]
Большинство владельцев Sony PlayStation 5 выбирают 60 FPS, а не 30 FPS и продвинутую графику
Около 75 % всех владельцев PS5 выбирают режим производительности ради плавности игрового процесса и отзывчивости управления.

Как рассказал архитектор консоли Sony PlayStation 5 Марк Черни, около трех четвертей активных геймеров предпочитают играть в актуальные проекты в режиме производительности, выбирая снижение качества графики ради более плавного геймплея и более отзывчивого управления с 60 FPS. Жертвовать частотой смены кадров ради красоты картинки и играть с 30 FPS готовы лишь около 25% геймеров.

По словам Марка Черни, выход PS 5 Pro если и не решит проблему выбора между качеством графики и частотой смены кадров полностью, то значительно ее смягчит – во многие игры получится играть одновременно и с 60 FPS, и со впечатляющей картинкой. Впрочем, по мнению многих ПК-геймеров, которое они не стесняются выражать в соцсетях и на тематических форумах, игровые консоли устаревают уже на момент выхода. Да, они стоят дешевле, чем выдающий аналогичную производительность ПК, но их возможности ограничены, а игры для них предлагаются по высоким ценам, при этом часто уступая по ряду параметров версиям для компьютеров. Речь идет не только о качестве графики и FPS, но и, например, о поддержке сторонних модификаций.

#игры #sony #playstation 5 #консоли
Источник: 3dnews.ru
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