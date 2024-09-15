Конструкция избыточному изгибу не препятствует.

«Сила есть – ума не надо». Такую пословицу мог бы выбрать своим девизом блогер JerryRigEverything, сломавший складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold, попытавшись сложить его в неправильную сторону. Мог бы выбрать, если бы упомянутое действие не было частью проводимого тестирования девайса. Примечательно, что как сам контент-мейкер, так и многие комментирующие ситуацию пользователи полагают, что виноваты инженеры, не предусмотревшие в конструкции аппарата наличие так называемой «защиты от дурака». Проще говоря, никаких элементов, препятствующих избыточному изгибу смартфона не в ту сторону, не предусмотрено.

Конечно, если приложить избыточную физическую силу, можно сломать практически любой смартфон, за исключением разве что некоторых защищенных от ударов моделей, для уничтожения которых могут понадобиться дополнительные инструменты или подручные средства. Тем не менее, уязвимость гибких и складных смартфонов вызывает опасения — конкретно Pixel 9 Pro Fold можно переломить случайно, попытавшись его сложить. Инженерам следует поработать над защитным механизмом, не позволяющим сломать смартфон без явного на то умысла. В качестве хорошего примера можно привести разъемы, спроектированные так, чтобы штекер было невозможно вставить в них неправильно, например, USB Type-C.



