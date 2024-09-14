Спрос на приставку вряд ли будет высоким из-за ее стоимости.

Как сообщает Insider Gaming со ссылкой на собственные источники в корпорации Sony, руководство компании не ожидает проблем с поставками новой консоли PlayStation 5 Pro, а также дисководов для нее – ажиотажный спрос и дефицит, как было в случае релиза базовой версии PlayStation 5, крайне маловероятны, поскольку стоимость анонсированной приставки составляет внушительные 700 долларов в США и 800 евро в Европе.

Примечательно, что на рынке дисководов для PS5 Pro уже начали орудовать перекупщики — они приобретают приводы за 80 долларов и пытаются продать за 120-200 долларов. В краткосрочном периоде подобная тактика может сработать, но, как полагают в Insider Gaming, в скором времени спекулянты останутся с большим количеством невостребованных устройств на руках и будут вынуждены реализовывать их ниже закупочной цены.

Приобрести консоль Sony PlayStation 5 Pro можно будет 7 ноября 2024 года. Ожидается, что устройство предложит уровень производительности, схожий с выдаваемым конфигурациями ПК, оснащенными видеокартой AMD Radeon RX 7700 XT. При этом в сценариях с трассировкой лучей приставка должна показывать себя лучше, поскольку в ее GPU интегрированы некоторые улучшения, которые должны дебютировать в картах RDNA 4.