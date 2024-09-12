Согласно данным магазина MindFactory, за месяц после релиза было продано лишь 60 экземпляров Ryzen 9600X и около 80 процессоров Ryzen 9900X

Как сообщает Youtube-канал Hardware Unboxed, продажи процессоров AMD Ryzen 9000 в европейских магазинах оказались крайне низкими. Новинки покупают даже реже, чем проблемные CPU Intel Core i9 13-го и 14-го поколений, «прославившиеся» нестабильной работой. Например, согласно данным немецкого ритейлера MindFactory, за месяц было продано всего 50-60 Ryzen 5 9600X и менее 80 Ryzen 9 9900X.

Инсайдер из австралийского магазина рассказал блогерам, что в руководстве сети считают релиз новой линейки CPU самым большим провалом AMD на процессорном рынке с момента появления архитектуры Zen и бренда Ryzen. И действительно – до выхода Ryzen 9000 каждое новое поколение процессоров AMD вызывало положительную реакцию как у профессиональных обозревателей и техноблогеров, так и у покупателей. И если про Zen+ в 2024 году на профильных ресурсах вспоминают достаточно редко, то процессоры Zen 2 и Zen 3 по-прежнему порой фигурируют в сборках и тестах, несмотря на выход линейки Zen 4. Шанс для AMD хотя бы частично исправить ситуацию с неудачным релизом Ryzen 9000 – это будущий выпуск новых игровых CPU с дополнительным 3D кэшем, но ожидать таких моделей следует не раньше первого квартала 2025 года.