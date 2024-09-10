За счет сравнительно недорогих и конкурентоспособных моделей.

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, компания AMD планирует расширить свое присутствие на рынке игровых видеокарт и стремится увеличить свою долю с текущих 10-12% до 40-50%. Для этого фирма будет выпускать больше недорогих моделей по конкурентоспособным ценам. Что же касается сегмента флагманских высокопроизводительных GPU – судя по всему, компания готова уступить его NVIDIA, причем уже не в первый раз.

Слухи об отмене разработки топового чипа RDNA 4 Navi 41/4C остаются слухами – официально AMD их так и не подтвердила. Тем не менее, один из топ-менеджеров «красных», Джек Гуинь, в разговоре с журналистами подчеркнул, что компания приняла новую стратегию и сфокусируется на доступных ценовых категориях. Отмечается, что ранее AMD уже использовала такой подход как во времена архитектуры Polaris, так и во времена первого поколения архитектуры RDNA. По словам Гуиня, расширение присутствия на рынке является для фирмы гораздо более приоритетной задачей, нежели попытки быть «царями горы» с флагманскими GPU. AMD не станет полностью отказываться от разработки высокопроизводительных видеокарт, но их приоритет будет значительно снижен.