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[Zero]
Lexar выпустит SD-карты из нержавеющей стали, устойчивые к ударам и воздействию воды
Информации о стоимости будущих новинок пока нет.

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, компания Lexar презентовала первые в мире (согласно утверждениям ее представителей) SD-карты из нержавеющей стали, обладающие сертификатом IP68. Если верить Lexar, то носители успешно сопротивляются падениям, ударам, изгибу, а также воздействию пыли и воды, а следовательно – идеально подходят для представителей опасных профессий и любителей активного отдыха.

Независимых тестов скоростных показателей новых SD-карт пока не проводилось, но производитель утверждает, что модели Gold и Silver могут похвастаться скоростью до 280 МБ/с при чтении и до 205/160 МБ/с при записи соответственно. Для наиболее требовательных пользователей у компании есть SD-карта Lexar Professional, производительность которой напоминает о возможностях полноценных SSD: до 1700 МБ/с при чтении и до 1000 МБ/с при записи. Впрочем, здесь стоит дождаться обзоров от лабораторий и техноблогеров: высока вероятность, что указанные скорости наблюдаются лишь на коротком временном отрезке, после чего снижаются из-за перегрева и троттлинга. Приобрести SD-карты Lexar можно будет в модификациях емкостью от 128 ГБ до 1 ТБ. Информации об их стоимости пока нет.

#накопители #lexar #носители #sd card #sd карты
Источник: tomshardware.com
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