Характеристики у аппарата довольно странные, для заявленной цены в 270 долларов.

Компания Fossibot презентовала очередной защищенный смартфон – новинка получила название F109 Pro. Она базируется на SoC бюджетного или начально-среднего уровня MediaTek Dimensity 6300+, выдающей около 450-500 баллов в популярном бенчмарке Antutu. Основной экран устройства — 6.7-дюймовый (720x1600), а на задней панели имеется небольшой второй экран диагональю 1.32 дюйма. Его можно использовать для уведомлений, или, например, как видоискатель при фото- и видеосъемке.

Fossibot F109 Pro оснащен 8 гигабайтами оперативной памяти – к ним можно добавить еще 8 гигабайт виртуальной ОЗУ. Емкость накопителя составляет 256 ГБ, также поддерживается установка карт памяти объемом до 2 терабайт. Аккумуляторную батарею на 10600 мА*ч можно заряжать с мощностью до 18 Вт. Что касается камер – в основной блок входят датчики на 50 Мп и 5 Мп, также есть 16-мегапиксельный фронтальный модуль. Среди дополнительных особенностей аппарата – поддержка NFC и разблокировки по отпечатку пальца, а также защита от пыли и влаги по высшему стандарту (IP68/IP69) – со смартфоном можно плавать и ненадолго погружать его под воду. Стоит модель около 270 долларов.