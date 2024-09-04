Об этом сообщил журналист Bloomberg и эксперт по продукции "яблочных" Марк Гурман

Как сообщает PhoneArena со ссылкой на журналиста Bloomberg и эксперта по продукции Apple Марка Гурмана, а также другие осведомленные источники, компания из Купертино с высокой вероятностью планирует отказаться от чехлов и других аксессуаров из материала FineWoven. Этот похожий на ткань материал оказался крайне недолговечным и подверженным внешнему воздействию – он легко царапается, пачкается и быстро теряет презентабельный вид. При этом чехлы из FineWoven стоят столько же, сколько раньше стоили кожаные – 59 долларов.

Аксессуары из сомнительного материала подвергались резкой критике со стороны обозревателей, блогеров и пользователей устройств Apple с самого их появления в продаже. Судя по всему, «яблочные» прислушались к критике и больше не будут выпускать чехлы из FineWoven – согласно сведениям Марка Гурмана, их запасы заканчиваются и больше не пополняются. С выходом новой линейки смартфонов iPhone 16 Apple придется или вернуться к чехлам из кожи, или представить публике решения из нового, более практичного материала. При этом возврат к чехлам из кожи может принести компании репутационные издержки, поскольку переход к аксессуарам из FineWoven позиционировался как очередной шаг к повышению экологичности продукции.