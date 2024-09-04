И такая тенденция, вероятно, продолжится

Как сообщает Tarantas News со ссылкой на Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), за прошедший год в России значительно подорожали оригинальные запчасти для китайских автомобилей, включая модели набравших в нашей стране за последние годы популярность брендов, таких, как Chery, Geely и Haval. В среднем стоимость запчастей увеличилась на 45%, при этом некоторые компоненты выросли в цене на 70% и более. Например, средняя стоимость переднего бампера стала выше на 70.9%, а передней правой двери — на 73%.

Эксперты связывают подорожание запчастей как с высокой инфляцией и ростом затрат на логистику, так и с отказом ряда китайских банков и компаний работать с российскими партнерами из-за опасений попасть под вторичные санкции. В результате автосалонам порой приходится закупать запчасти через посредников, что дополнительно сказывается на стоимости. Опасения вызывает и тот факт, что предпосылок для снижения цен нет, и удорожание, вероятно, продолжится. А значит, стоимость владения китайскими автомобилями будет быстро расти и перестанет быть их конкурентным преимуществом.