Таких людей называют "дропперами" или "дропами"

Как сообщает издание «Московский комсомолец», в МВД предложили ввести уголовную ответственность для граждан, добровольно передающих мошенникам свои банковские карты за вознаграждение или сдающих их в аренду. Таких людей называют «дропперами» или «дропами», а переданные ими злоумышленникам банковские карты или счета, как правило, используются в преступных схемах – например, связанных с звонками якобы из полиции или службы безопасности банка.

Данил Филиппов, замначальника следственного департамента МВД РФ, полагает, что передачу мошенникам банковских карт следует квалифицировать как преступление средней тяжести, а в определенных случаях – даже как тяжкое преступление. При этом комментирующие новость юристы подчеркивают: если предлагаемая полицией уголовная ответственность будет введена, необходимо убедиться, что преступлением будет являться лишь умышленная передача банковских карт, когда гражданин понимает, что он передает информацию преступникам. В случаях же, когда человек находится в неведении и думает, что он передает данные для входа в личный кабинет банка сотрудникам самого финансово-кредитного учреждения или представителям государственных органов, такой гражданин сам является жертвой преступления.