Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Статистика Steam за август: популярность ОС Windows 11 растет, а процессоров Intel — падает
Обе тенденции обусловлены объективными причинами

Популярный игровой сервис Steam опубликовал обновленную статистику по оборудованию и ПО пользователей за август 2024 года. Две наиболее ярко выраженные тенденции – это ускорение перехода геймеров с операционной системы Windows 10 на более новую Windows 11, а также снижение популярности процессоров Intel в пользу CPU AMD. Обе тенденции легко объяснимы, и даже косвенно связаны.

Во-первых, поддержка ОС Windows 10, если корпорация Microsoft не пересмотрит свои планы, завершится в 2025 году. Во-вторых, в Windows 11 версии 24H2 процессоры AMD стали работать быстрее, чем в более ранних версиях. И, наконец, в-третьих, компания Intel сильно подпортила себе репутацию скандалом с нестабильной работой CPU Core i9, а также неудачным квартальным отчетом, после которого акции полупроводникового гиганта рухнули. Многие пользователи, далекие от мира компьютерных технологий, но видевшие новости и заметки о проблемах с процессорами Intel, теперь предпочтут приобретать модели AMD.

Что касается графических ускорителей – видеокарты NVIDIA по-прежнему значительно популярнее у геймеров, чем решения AMD. Но в первой десятке заметны перестановки. Так, ощутимо выросла распространенность мобильных версий RTX 4060 и RTX 3060. При этом наиболее распространенной видеокартой по-прежнему является десктопная RTX 3060. Примечательно, что число RTX 4090 в конфигурациях геймеров продолжает понемногу увеличиваться — доля этой флагманской видеокарты в конфигурациях пользователей Steam превысила отметку в 0.98%, почти достигнув важной отметки в 1%.

#steam #статистика
Источник: store.steampowered.com
1
Показать комментарии (1)
GTA 6 может установить новый стандарт цен на игры
Steam опубликовал статистику за август — Windows 11 становится популярнее, а доля Intel падает
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
+
В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
3
Российская армия пытается закрепиться в северных кварталах Украинска
+
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
10
SpaceX возобновляет запуски Falcon 9 после кратковременной остановки FAA
+
GSMArena сравнил Galaxy S24 Ultra и новый Pixel 9 Pro XL
+
Россия построит новый транспортный коридор от трассы «Амур» до до российско-китайского моста
+
Специалист изучил поддельный Ryzen 7 7800X3D — он выглядит как настоящий, но имеет ряд отличий
+
Сравнительный рендер показал тонкие рамки смартфона iPhone 16 Pro Max
2
Ограничения на поставки алмазов из России приводят к падению доходов ЕС почти на 50%
+
Профессиональный фотограф назвал 3 причины для покупки iPhone 16 Pro
+
Смартфон OnePlus 13 может быть выпущен раньше ожидавшегося срока
+
Разработчики Escape from Tarkov добавили в игру отсылку к одному из героев СВО
1
Представлен защищенный смартфон Unihertz Tank 3S с аккумулятором на 15600 мА*ч
+
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
1
До конца года Samsung выпустит флагманские смартфоны, планшеты и конкурента Vision Pro
+
В туннеле российской лыжной базы обнаружили подпольную ферму для добычи биткоинов
2
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 Ultra
+
В CD Projekt подтвердили намерение выпустить больше аниме по вселенной Cyberpunk 2077
+
GTA 6 может установить новые стандарты цен на игры, побив все сегодняшние рекорды
6

Популярные статьи

МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
11
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
5
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
15
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
3
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
+

Сейчас обсуждают

Gamandril
16:37
Считать количество 4090 это как радоваться что размер полового члена у русских в среднем больше чем у американцев чтобы искать себе особь женского пола, которой важен только размер и ценить себя за эт...
Статистика Steam за август: популярность ОС Windows 11 растет, а процессоров Intel — падает
Егор Гришин
16:34
У тебя явно никогда не было 6800xt
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
Мечта Шеншебека
16:34
Ни как, изолируем умалишённых.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Мечта Шеншебека
16:31
ф35 обычно просто так в воздухе разваливается
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
Мечта Шеншебека
16:30
Сначала пусть из НАТО выйдут. А то глав турок любит на десяти табуретках сидеть одновременно.
Турция подала заявку на вступление в БРИКС — Bloomberg
Gamandril
16:29
Раньше так и возили грузы на крупных парусниках. Только вот такой по северному морскому пути не пустишь. Хотя есть конечно любители яхтинга среди скандинавов. При желании конечно можно хоть на буксире...
Самый большой парусный грузовой корабль в мире пересек Атлантику
Мечта Шеншебека
16:24
Всем насрать на тебя и твои убогие хотелки.
Депутат Бабаков: Совбез ООН может рассмотреть признание Украины террористическим государством
Лев корл
16:22
Жаль что нет оффлайн режима без привязки ко всяким стремным стимам... Просто побегать по локациям повыполнять квесты, погасить мобов покачаться как в старом добром Д2 Гроздья гнева
Масштабное обновление Diablo 4 2.0 меняет игру, делая ее более похожей на Diablo 3 и Diablo 2
Китя
16:19
Курской области ВСУ только сдерживает оборону без всякого продвижения потому что в мешке и неждачники прилетают со всех сторон. а на других направлениях РФ продвигается причем без сопротивления каждый...
WSJ: Вторжение ВСУ в Курскую область стало первым случаем нападения на ядерную державу
Сергей Анатолич
16:07
"Что он (Кит) проходил некую специальную подготовку в ВМФ России." Елы палы, вы на западе совсем рехнулись что ли на фоне русофобии. Киты уже за вами шпионят. Смотрите, вскроете его, а там Петров и Б...
ВС РФ ночью нанесли групповой ракетный и беспилотный удар по объектам энергетики и ВПК Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем