Обе тенденции обусловлены объективными причинами

Популярный игровой сервис Steam опубликовал обновленную статистику по оборудованию и ПО пользователей за август 2024 года. Две наиболее ярко выраженные тенденции – это ускорение перехода геймеров с операционной системы Windows 10 на более новую Windows 11, а также снижение популярности процессоров Intel в пользу CPU AMD. Обе тенденции легко объяснимы, и даже косвенно связаны.

Во-первых, поддержка ОС Windows 10, если корпорация Microsoft не пересмотрит свои планы, завершится в 2025 году. Во-вторых, в Windows 11 версии 24H2 процессоры AMD стали работать быстрее, чем в более ранних версиях. И, наконец, в-третьих, компания Intel сильно подпортила себе репутацию скандалом с нестабильной работой CPU Core i9, а также неудачным квартальным отчетом, после которого акции полупроводникового гиганта рухнули. Многие пользователи, далекие от мира компьютерных технологий, но видевшие новости и заметки о проблемах с процессорами Intel, теперь предпочтут приобретать модели AMD.

Что касается графических ускорителей – видеокарты NVIDIA по-прежнему значительно популярнее у геймеров, чем решения AMD. Но в первой десятке заметны перестановки. Так, ощутимо выросла распространенность мобильных версий RTX 4060 и RTX 3060. При этом наиболее распространенной видеокартой по-прежнему является десктопная RTX 3060. Примечательно, что число RTX 4090 в конфигурациях геймеров продолжает понемногу увеличиваться — доля этой флагманской видеокарты в конфигурациях пользователей Steam превысила отметку в 0.98%, почти достигнув важной отметки в 1%.