И дело не только в повышении утилизационного сбора

Как сообщает Autonews, представители дилеров и автоэксперты полагают, что уже этой осенью цены на новые легковые транспортные средства в России вырастут на 10-30%. И причиной тому – не только увеличение утилизационного сбора. Свой вклад в подорожание вносят такие факторы, как высокий уровень инфляции, нестабильность курса рубля, логистические проблемы и проблемы с доступом к кредитованию из-за текущего показателя ключевой ставки, установленного Центробанком РФ на уровне 18%.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, компенсировать рост цен могла бы локализация производства китайских авто на территории России. Впрочем, эксперт полагает, что подорожают не только модели из Поднебесной, но и, например, машины завода «АвтоВАЗ», включая базовые комплектации. В самой компании опровергли наличие планов по увеличению цен, подчеркнув, что не планируют повышать их этой осенью. Что же касается возможного роста утильсбора – государство компенсирует его для производителей, локализовавших выпуск авто на территории РФ.

Журналисты Autonews отмечают, что отдельные крупные дилеры уже начали увеличивать цены на авто, хотя увеличение утильсбора ожидается только с октября. Такое поведение фирм легко объяснить, как и отмену летних скидок: дилеры ожидают снижения потока клиентов, а потому стремятся увеличить свою прибыль с каждой продажи, чтобы сохранить рентабельность.