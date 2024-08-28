Вероятно, они используют информацию из утекших в открытый доступ баз данных.

Как рассказали в пресс-службе «Сбера», телефонные и интернет-мошенники стали чаще пытаться атаковать звезд шоу-бизнеса, чиновников, бизнесменов, популярных блогеров и других публичных персон. За последний месяц как минимум десятки таких людей стали жертвами злоумышленников, число же предотвращенных случаев мошенничества намного больше. В «Сбере» и других крупных банках функционируют автоматические антифрод-системы, предотвращающие сомнительные денежные переводы, которые с высокой вероятностью могут уйти в адрес преступников.

По мнению экспертов по кибербезопасности, атаковать публичных личностей для мошенников логично и выгодно — если обман окажется успешным, получить со звезды эстрады или блогера-миллионника можно гораздо больше, чем со среднего гражданина. Что же касается того, откуда преступники берут персональные данные селебрити — здесь все тоже довольно очевидно. За последние годы в открытый доступ утекли базы данных множества крупных российских компаний – например, сервиса доставки продуктов «Яндекс.Еда». Злоумышленники ищут в базах совпадение ФИО и дат рождения, а также вычисляют обеспеченных граждан по общей стоимости заказов за определенный период времени.