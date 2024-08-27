Мошенники продолжают копировать официальные ресурсы магазинов и маркетплейсов.

Как рассказали в пресс-службе Wildberries, за 6 месяцев 2024 года было выявлено и заблокировано почти 800 фейковых интернет-ресурсов фирмы. Суммарно же с начала 2023 года было заблокировано свыше 1400 сайтов злоумышленников, выдающих свои ресурсы за официальную площадку популярного маркетплейса.

В большинстве случаев мошенники используют фишинговые копии Wildberries с целью хищения персональных, авторизационных и финансовых данных граждан, но около 10% выявленных и заблокированных сайтов нацелены на продавцов и партнеров маркетплейса. Выявление фейковых интернет-ресурсов Wildberries – это важная часть стратегии маркетплейса по борьбе с мошенниками.

Преступники регулярно создают копии сайтов ритейлеров и маркетплейсов — они, как правило, обеспечивают высокую «конверсию», поскольку такие ресурсы наполняются фейковыми товарами по заниженным ценам. Соответственно, пользователи пытаются приобрести такие товары, и данные банковских карт или авторизационные данные Wildberries попадают в руки злоумышленников.