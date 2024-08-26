Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Сайты госорганов Франции подверглись хакерским атакам после ареста Павла Дурова
Эксперты по кибербезопасности ожидают усиления атак

Как сообщает РБК со ссылкой на информацию Le Parisien, сайты ряда государственных органов Франции подверглись мощным хакерским и DDoS-атакам после того, как в этой стране задержали основателя мессенджера Telegram, бизнесмена Павла Дурова. Специалист по кибербезопасности Клеман Доминго заявил, что в атаках якобы принимали участие «пророссийские группировки», другие же эксперты говорили об участии хактивистов и криптоанархистов, поддерживающих либертарианские идеи Дурова – например, о необходимости наличия децентрализованных платежных средств, а также приватных средств коммуникаций, к которым не имеют доступа власти и спецслужбы.

Павла Дурова обвиняют в том, что он не уделял достаточного внимания модерации контента в Telegram и не сотрудничал с полицией и спецслужбами Евросоюза, не выдавая по их запросам требуемые данные о пользователях. Ситуация осложняется тем фактом, что у Дурова имеется гражданство Франции. Ранее президент Макрон прокомментировал ситуацию, заявив, что арест предпринимателя «не является политическим решением», и вердикт по делу Дурова будут выносить судьи.

#хакеры #telegram #информационная безопасность #кибербезопасность #павел дуров
Источник: rbc.ru
+
Написать комментарий (0)
Хакеры атакуют правительственные сайты Франции после задержания основателя Telegram
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Санкции не помешали Минпромторгу приобрести в Европе две установки для монтажа компонентов на платы
5
Возвращением астронавтов, "застрявших" на орбитальной станции, займётся компания SpaceX
2
Владелец сети игровых клубов понёс существенные потери из-за проблем с процессорами Raptor Lake
7
Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
1
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
5
Xiaomi выпустило очередное обновление для POCO X5 Pro
3
Xiaomi выпускает беспроводной пылесос Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C с временем работы 60 минут
+
Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов
31
Профессиональную видеокарту RTX A400 протестировали в 11 современных играх
1
Бренд Lexus представил в США кроссовер RX 2025 модельного года
+
OpenAI анонсировала SearchGPT — поисковую систему на основе ИИ
1
Tesla удалила с сайта запись в блоге, которая говорит о наличии у всех машин марки оборудования для автопилота
+
Neuralink опубликовала запись, на которой её пациент играет в Counter-Strike 2 с помощью импланта
1
Мобильная графика Radeon 890M потянула все современные игры в 1080p 60 fps
2
Стали известны характеристики неизвестного смартфона Motorola с номером XT2409-5
+
Первый мини ПК с APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 был протестирован в игровых бенчмарках
+
ВС РФ начали штурм Карловки
+
Роскомнадзор снова блокирует доступ к Steam Community
1
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
В Казахстане стартовали продажи обновленного Hyundai Tucson, представленного в конце 2023 года
+

Популярные статьи

Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
9
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
3
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
30
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
23
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
5
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
3
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Юра Бренцис
19:28
Да какая разница? Прототипы на то и прототипы, что их допиливают. Помню их процы на ам5 слили, те же байки были. Сейчас ам5 - лучшее решение для домашнего пк. Если они с ходу обойдут 7800 на 15% можно...
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
VRoman
19:23
И не только пассажиры, даже некоторые высокопоставленные служащие...
Украинское руководство традиционно странно отреагировало на массированный удар ВС РФ по энергосистеме страны
Генерал Обмета
19:20
Не чёрный гей)))
FACUL от Tencent: первый в мире ИИ-напарник для шутеров, понимающий голосовые команды в FPS
Генерал Обмета
19:19
Запад в панике что Китай выкатил игру которая бьёт все рекорды?По факту Китай дал на клыка западным разрабам,они же это любят,не понимаю чего истирят)))
FACUL от Tencent: первый в мире ИИ-напарник для шутеров, понимающий голосовые команды в FPS
Antithesis
19:19
Сигнал будет конфидициальнее телеги
Браузер Arc Search с искусственным интеллектом появится на Android
Antithesis
19:11
Значительная часть продукции Intel, AMD и Nvidia производится в Китае и других странах Азии, где находятся фабрики и сборочные предприятия. Однако эти компании остаются американскими, и значительная ч...
Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов
xDoc
19:08
https://www.youtube.com/watch?v=EDtopxVToUQ&t=1000s
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Жора Петросян
19:03
А ты сейчас о какой серии Anno &)) или ты думаешь она одна - 1800 ая ? лол
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
nonses84
19:02
Да походу фокус на конфеденциальность , только у телеги есть, а все остальные только трындеть умеют, а сами всё сливают спецслужбам
Браузер Arc Search с искусственным интеллектом появится на Android
nonses84
19:00
Так эти питухи специально выбирают те игры в которые вложились под оптимизацию своих процев, чтоб потом показывать что у них ФПС почти как у АМД! Но это всего пару игр, а в остальных печаль...
Браузер Arc Search с искусственным интеллектом появится на Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем