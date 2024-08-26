Эксперты по кибербезопасности ожидают усиления атак

Как сообщает РБК со ссылкой на информацию Le Parisien, сайты ряда государственных органов Франции подверглись мощным хакерским и DDoS-атакам после того, как в этой стране задержали основателя мессенджера Telegram, бизнесмена Павла Дурова. Специалист по кибербезопасности Клеман Доминго заявил, что в атаках якобы принимали участие «пророссийские группировки», другие же эксперты говорили об участии хактивистов и криптоанархистов, поддерживающих либертарианские идеи Дурова – например, о необходимости наличия децентрализованных платежных средств, а также приватных средств коммуникаций, к которым не имеют доступа власти и спецслужбы.

Павла Дурова обвиняют в том, что он не уделял достаточного внимания модерации контента в Telegram и не сотрудничал с полицией и спецслужбами Евросоюза, не выдавая по их запросам требуемые данные о пользователях. Ситуация осложняется тем фактом, что у Дурова имеется гражданство Франции. Ранее президент Макрон прокомментировал ситуацию, заявив, что арест предпринимателя «не является политическим решением», и вердикт по делу Дурова будут выносить судьи.