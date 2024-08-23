В случае поломки кольца или неисправности аккумулятора устройство придется выбросить.

Некоторое время назад корпорация Samsung вывела на рынок смарт-кольцо под названием Galaxy Ring. К сожалению, как сообщает портал AndroidAuthority, ссылаясь на информацию проекта iFixit, в случае поломки устройства или выхода из строя его аккумулятора, провести ремонт будет невозможно. Обычно специалисты iFixit присуждают гаджетам от 0 до 10 баллов по шкале ремонтопригодности, и смарт-кольцо Samsung было признано полностью неремонтопригодным.

Причина такого вердикта – в том, что добраться до аккумуляторной батареи и ряда других ключевых компонентов устройства, не разрушив или серьезно не повредив их просто-напросто невозможно. Как считают в iFixit, Galaxy Ring – это одноразовое носимое устройство, которое будет беспроблемно работать при активном использовании не более двух лет.

Создание неремонтопригодных гаджетов – не слишком распространенная, но и не особенно редкая практика. Например, на AndroidAuthority вспоминают смарт-часы Pixel Watch 3. Впрочем, в команде ресурса полагают, что создание подобного рода устройств не должно быть нормой и надеются, что законы о праве на ремонт заставят технологические компании выпускать ремонтопригодные решения.