Эксплойт уже активно используется злоумышленниками.

Как сообщает PC World, корпорация Google рекомендует в срочном порядке обновить браузер Chrome из-за найденной в нем уязвимости, активно используемой злоумышленниками. Это уже девятый обнаруженный в Chrome эксплойт за год. Уязвимость CVE-2024-7971 связана с «путаницей типов» в пользовательском движке JavaScript Google, а обнаружили ее специалисты Microsoft, причем еще в прошлом месяце.

Google Chrome – это самый популярный веб-обозреватель на планете, и любая серьезная уязвимость в нем ставит под угрозу колоссальное количество устройств. К счастью, высокая популярность браузера провоцирует интерес к нему не только со стороны злоумышленников и хакеров, но и со стороны специалистов по кибербезопасности. Благо, корпорация Google готова выплачивать исследователям за подробные багрепорты о критических или серьезных уязвимостях существенное денежное вознаграждение.