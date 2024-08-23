Ожидается, что их представят в январе на выставке CES 2025.

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, процессоры AMD Ryzen 9000X3D с дополнительным кэшем, предназначенные для гейминга, с высокой вероятностью не выйдут в 2024 году. По информации сразу нескольких источников, их официальный анонс состоится в начале января 2025 года в рамках выставки CES 2025, а релиз – в первом квартале того же года. Вероятно, в компании AMD решили отложить выход новых CPU на рынок в том числе из-за неудачного запуска основной линейки Ryzen 9000, спрос на модели которой оказался значительно ниже ожидаемого.

Ожидается, что в серию Ryzen 9000X3D войдут как минимум три процессора, при этом в настоящий момент нет сведений о том, будут ли дополнительным 3D-кэшем оснащаться все чиплеты всех CPU линейки. Так, например, если говорить о моделях предыдущего поколения, у Ryzen 7 7800X3D к 3D-кэшу имеют доступ все 8 ядер, а у Ryzen 9 7900X3D и 7950X3D – только 6 из 12 и 8 из 16 ядер соответственно. Зато у ядер второго чиплета, того, который без 3D-кэша, выше рабочие частоты. Ключевая интрига заключается в том, удастся ли процессорам Ryzen 9000X3D стать лучшими игровыми решениями, или на пьедестале у геймеров останутся старшие процессоры Intel, обеспечивающие более высокий минимальный FPS.