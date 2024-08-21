Спрос на новинки оказался значительно ниже ожидаемого.

Как пишут тематические СМИ и интернет-ресурсы, такие, как VideoCardz, спрос на процессоры AMD Ryzen 9000 в Европе и США оказался значительно ниже прогнозируемого производителем. Раскритиковали новые CPU и обозреватели, а также техноблогеры. В результате цены на многие новинки в рознице уже упали ниже рекомендованных. Так, немецкий ритейлер Mindfactory предлагает процессор Ryzen 9 9900X за 500 евро – это на 7.5% ниже рекомендованной стоимости. Подешевел примерно на 5% и Ryzen 7 9700X, а Ryzen 5 9600X сбросил 3.3% от цены.

В соцсетях и на тематических форумах отмечают, что у AMD давно не было столь провальных релизов – ранее каждое поколение десктопных процессоров Ryzen вызывало у обозревателей и покупателей как минимум умеренно положительное впечатление, а иногда – и положительное или даже восторженное. Вероятно, сгладить негатив компания сможет, снизив рекомендованные цены, а также поработав над производительностью моделей Ryzen 9000 с дополнительным 3D-кэшем, выход которых ожидается в конце 2024 года или начале 2025 года, но может быть и отложен.



