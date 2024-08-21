Такие приложения появляются в официальных магазинах регулярно

Как сообщает «Вестник Киберполиции России», в магазине приложений App Store в очередной раз появилось фейковое приложение «Т-Банка». Это происходит уже не в первый раз – ранее представители банка подчеркивали, что установить ПО на устройства Apple можно только с помощью сотрудника банка или службы поддержки. На Android-смартфоны приложение «Т-Банка» инсталлировать гораздо проще – его можно скачать из других магазинов или с официального сайта компании.

Фейковые банковские приложения могут использовать бренд финансово-кредитного учреждения для приобретения дополнительной аудитории, но гораздо чаще они представляют прямую угрозу для пользователя. Так, подобный софт может использоваться злоумышленниками для хищения персональных, финансовых и авторизационных данных, установки на устройство вредоносного программного обеспечения, и, даже, при определенных условиях, для удаленного управления смартфоном. Представители банков и эксперты по кибербезопасности предупреждают: устанавливать банковские приложения безопаснее всего с сайтов самих банков или в офисах с помощью сотрудников.