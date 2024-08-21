Тем не менее, злоумышленники постоянно модифицируют и улучшают свои преступные схемы

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, ссылаясь на опубликованный Центробанком РФ обзор, мошенники во втором квартале 2024 года стали чаще пытаться атаковать российских граждан, но довести свой преступный замысел до конца им удается реже, чем раньше – как из-за бдительности потенциальных жертв, так и благодаря автоматическим системам мониторинга, используемым банками и предотвращающими подозрительные денежные переводы.

С апреля по июнь 2024 года банки зафиксировали почти 260 тысяч мошеннических операций. Что же касается количества предотвращенных атак — их было 16.3 миллиона. Общая сумма средств, хищение которых было предотвращено – порядка 2.3 триллиона рублей. Украсть же злоумышленникам удалось 4.8 миллиарда рублей.

Эксперты по информационной безопасности подчеркивают, что важно вести просветительскую работу по информированию граждан о наиболее распространенных и популярных мошеннических схемах, таких, как «безопасный счет», а также предупреждать людей из групп риска, в первую очередь, пенсионеров и предпенсионеров, что преступники могут представляться сотрудниками полиции, ФСБ, банков и операторов связи, а также любых других государственных органов и ведомств или коммерческих компаний.