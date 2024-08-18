Впрочем, как отметили в соцсетях, у многих других компаний также есть условия подобные тем, что выставляет Google.

Как сообщает The Verge, корпорацию Google уличили в попытках цензурировать обзоры смартфона Pixel 9. Компания добавила в соглашение для обзорщиков, получающих устройства до их релиза запрет сравнивать модели с конкурирующими решениями. В случае нарушения соответствующего запрета Google оставляет за собой право исключить обозревателя из программы.

После волны критики Google удалила форму с соглашением, также ситуацию прокомментировала менеджер по коммуникациям Кайла Гейер. По ее словам, программа TeamPixel – это отдельное предложение для создателей контента, которое не предназначено для авторов обзоров. Впрочем, ее слова опровергли сами участники программы, заявив, что разницы между TeamPixel и программой обзоров или нет, или она не определена.

Некоторые, восприняли предлагаемое Google соглашение как покушение на собственную свободу слова и решили прекратить сотрудничество с компанией по этому направлению. Так поступил, например, Кевин Незер, автор Youtube-канала The Tech Ninja. Впрочем, как отметили в соцсетях, у многих других компаний также есть условия подобные тем, что выставляет Google, только они не столь явно сформулированы и могут обговариваться с менеджерами.