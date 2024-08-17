Автомобиль оказался со скрытыми дефектами

Как сообщает «Омск-Информ», некий гражданин РФ, проживающий в Омске, отсудил у местного автосалона более 3.5 миллиона рублей за автомобиль стоимостью в несколько раз меньше — 810 тысяч рублей. Речь идет о машине «УАЗ Профи» с пробегом — потребитель приобрел ее в салоне, на авто предоставлялась гарантия. Оказалось, что транспортное средство обладает скрытыми дефектами – суммарно его пришлось ремонтировать 8 раз, и покупатель не мог им пользоваться в течение 108 дней.

Сначала районный, а потом и Омский областной суд защитили права недовольного потребителя и обязали автосалон «АВТОДОМ «СИБИРЬ МОТОРС» расторгнуть заключенный договор, забрать дефектную машину и выплатить истцу 3.5 миллиона рублей. В эту внушительную сумму входят стоимость дефектного авто, неустойка, штраф, компенсация морального ущерба и разница между стоимостью машины на момент покупки и актуальной ценой аналогичного транспортного средства. Несмотря на то, что это не первый случай, в рамках которого потребителю удалось отсудить у продавца в несколько раз больше стоимости товара, подобные ситуации случаются достаточно редко, чтобы о них сообщали СМИ и тематические ресурсы.